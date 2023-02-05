Супряга снова забивает: подопечные Луческу обыграли лидера второго дивизиона Дании – видео голов

Киевское Динамо одержало вторую победу на тренировочном сборе в Турции. "Бело-синие" отправили два мяча в сетку ворот датского Вайле.

Динамо – Вайле 2:0

Голы: Супряга, 11, Яцык, 81

В воскресенье, 5 февраля, киевское Динамо провело пятый спарринг на тренировочном сборе в Турции. "Бело-синим" противостоял лидер второго дивизиона Дании – Вайле, пишет 24 канал.

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Из-за ряда травмированных футболистов Луческу подключил к поединку несколько молодых игроков из юношеской команды: Моргуна, Малыша, Царенко, Пашко, Горбача.

Супряга вернул голевое чувство

Динамовцы активно начали поединок и уже на 11-й минуте открыли счет. Подключение к атаке Дубинчака завершилось навесом на линию вратарской, где свободный от опеки Супряга головой отправил мяч в сетку датчан. К слову, этот гол стал вторым для Владислава на турецком сборе.

Видео гола Супряги

После забитого гола "бело-синие" контролировали ход поединка, но особых моментов для взятия ворот не создали. Были возможности отличиться Попов и Лонвейк, но они не реализовали свои шансы.

Соперник же едва не воспользовался расслабленностью киевлян. В одном из эпизодов стойка ворот спасла киевлян от неприятностей, а в другом уверенно сыграл молодой голкипер Динамо Моргун.

Впрочем, динамовцы сумели удвоить счет за 9 минут до завершения поединка. Александр Яцик красивым обводным ударом точно поразил угол ворот – 2:0.

Видео гола Яцика

Довести счет до разгромного должен был 18-летний нападающий "бело-синих" Горбач, не реализовавший выход один на один с голкипером датчан.

В итоге подопечные Луческу одержали победу со счетом 2:0.

Динамо – Вайле – 2:0

Динамо (первый тайм): Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Сидорчук, Царенко, Лонвейк, Бенито, Волошин – Супряга.

Динамо (второй тайм): Нещерет (Моргун, 62) – Малыш, Бурда, Сирота, Овчаренко – Андриевский, Яцик, Бенито (Пашко, 62), Гармаш, Кабаев – Супряга (Горбач, 62).

Свой следующий поединок подопечные Луческу проведут 6 февраля. Соперниками динамовцев будет команда Шкендия из Северной Македонии.