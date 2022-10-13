Динамо во второй раз проиграло Ренну и сказало "до свидания" плей-офф Лиги Европы: видео

В четверг, 13 октября, киевское Динамо принимало "дома" Ренн в 4-м туре группового раунда Лиги Европы-2022/2023. Команда Мирчи Луческу минимально проиграла французам.

Динамо – Ренн 0:1

Гол: Ву, 48

Киевляне хорошо помнили поражение от Ренна в предыдущей встрече. В этом матче мяч дважды побывал в киевских воротах. Виктор Цыганков однажды огорчил голкипера французского клуба и забил единственный гол Динамо в очной встрече – 2:1, победа Ренна, сообщает 24 канал.

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Уже на старте матча Нещерет, заменивший в воротах Бойко, получивший травму в предыдущем поединке УПЛ против львовского Руха, встретился с мячом после удара Дуэ.

Киевляне ответили ударом Цыганкова из-за пределов штрафной. Мяч после рикошета легко в руки забрал опытный Манданда.

На 15-й минуте Бурижо пробил рядом с дальней штангой. Но Нещерет контролировал эпизод.

"Сухой" тайм без убийственных моментов

Гармаш взял на себя инициативу и мощно пробил с дальней дистанции – Манданда выбил на угловой.

На экваторе первого тайма команды вели борьбу в центре поля. У голкиперов практически не было работы.

На 30-й минуте мяч после удара Мелинга пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот Динамо. Ренн создал один из самых острых моментов.

Классная контратака удалась киевлянам, но в последней ее фазе Беседин не смог дотянуться до мяча.

Первая часть встречи прошла без голов. Мирча Луческу с расстроенным лицом удалился в подтрибунное помещение.

Луческу снова будет плакаться на переезды

Старт второй 45-минутки был за Ренном. Угловой принес результат. Ву лучше всего сыграл в штрафной Динамо после передачи с углового и ногой перевел мяч в ворота киевлян. Футболист французского клуба находился вблизи владений Нещерета совсем один. Его отпустил Сирота. Вот так гости повели в счете 0:1.

Видео гола Ренна

Майер пристрелялся из-за пределов штрафной – мимо киевлян.

Через две минуты Теат дважды угрожал владением молодого Нещерета.

Во втором тайме динамовцы полностью предпочли сопернику. Вратарь Ренна мог спокойно отойти за чашечкой кофе и прогуляться с ним вокруг стадиона "Краковии".

Луческу решил внести коррективы в игру и добавил "свежести" благодаря заменам. Однако они не изменили дряблую игру команды.

Динамо вообще ничего не показало во втором тайме. За весь матч киевляне нанесли мизерные 4 удара, только один из них был в сочинение владений Ренна.

Поединок закончился ударом Караваев из-за пределов штрафной.

Динамо проиграло Ренну 0:1 и упустило шанс на выход из группы в плей-офф Лиги Европы. Ведь киевляне после четырех туров группового раунда имеют в своем активе "ноль" ноль баллов. Добраться до Ренна или Фенербахче уж точно не удастся. У обоих лидеров группы "В" по 10 очков.

До третьего АЭКа из Ларнаки отставание в 3 пункта. Теперь у киевлян только борьба за Лигу конференций.