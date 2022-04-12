Динамо встречается с Легией в благотворительном матче в поддержку Украины: онлайн-трансляция

Во вторник, 12 апреля, киевское Динамо проведет свой первый матч по благотворительной цели. Онлайн-трансляцию поединка против Легии можно просмотреть даже не покидая сайт 24 канала.

Начало благотворительного тура

Первая встреча Динамо в рамках Match for peace состоится на домашнем стадионе Легии в Варшаве. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени, пишет 24 канал.

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Киевляне организовали такой ряд благотворительных матчей, чтобы собрать деньги на Украину.

За два дня болельщики раскупили более трети билетов – более 10 тысяч. Стадион Stadion Legii, где состоится поединок, вмещает более 31 тысячи человек.

В мероприятии также примут участие украинские звезды – Тина Кароль, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, солистка группы Go_A Екатерина Павленко и DOROFEEVA.

Легия – Динамо: онлайн-трансляция