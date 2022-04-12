Початок благодійного туру Динамо

Перша зустріч Динамо у рамках "Match for peace" відбудеться на домашньому стадіоні Легії у Варшаві. Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом, пише 24 канал.

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Кияни організували таку низку благодійних матчів, щоб зібрати кошти на України.

За два дні уболівальники розкупили понад третину квитків – понад 10 тисяч. Стадіон Stadion Legii, де відбудеться поєдинок, вміщає понад 31 тисячу осіб.

У події участь також візьмуть українські зірки – Тіна Кароль, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, солістка гурту Go_A Катерина Павленко та DOROFEEVA.

Легія – Динамо: онлайн-трансляція