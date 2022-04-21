Динамо впервые не забило в благотворительном поединке: чем запомнился матч против ЧФР Клуж

Динамо 20 апреля сыграло свой третий благотворительный матч в рамках турне по Европе. Соперниками киевлян был румынский ЧФР Клуж.

ЧФР Клуж – Динамо 0:0

Киевляне неплохо начали поединок. Несмотря на лучшую игровую форму футболисты хорошо комбинировали между собой, но Клуж очень надежно играл в защите, пишет 24 канал.

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Доходило даже до того, что хозяева почти всем складом находились в штрафной.

В перерыве болельщиков ожидал концерт. Известные украинские певцы: Go_A, Руслана, The Hardkiss и DOROFEEVA развлекали присутствующих фанатов.

Юлия Санина исполнила гимн Украины перед матчем.

Видео исполнения украинского гимна

Второй тайм Динамо тоже выглядело интересно. Было несколько моментов у Виктора Цыганкова. Бущан также работал и играл безупречно.

Перед поединком динамовцы посетили центр для беженцев в Клуж-Напоке.

Эмоциональное видео

Для Динамо это третий благотворительный матч. Впервые футболисты "Динамо" не забили ни одного гола.

В первом благотворительном поединке киевская команда обыграла варшавскую Легию (1:3).

Во втором матче динамовцы сыграли против турецкой команды Галатасарай. Эта игра закончилась уже привычным счетом для киевлян – 1:3.

Все средства, вырученные от реализации билетов, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.