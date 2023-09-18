Динамо против Ворсклы: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Киевское Динамо возвращается к играм УПЛ в сезоне 2023-2024. Вашему вниманию – прямая трансляция встречи против полтавской Ворсклы, которая выиграла три последних матча в чемпионате.

В понедельник, 18 сентября, в УПЛ состоится заключительный матч 7-го тура. В последней игре уик-энда киевское Динамо будет принимать полтавскую Ворсклу, пишет 24 канал.

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Динамо без еврокубков

Неожиданно. но для Динамо это будет первая игра в рамках чемпионата Украины за последний месяц. 20 августа подопечные Луческу уступили Черноморцу, после чего киевляне перенесли матчи против Вереса и Зари из-за участия в еврокубках.

Теперь же "бело-синие" могут сконцентрироваться на внутренней арене. Сезон в Лиге конференций завершен в конце августа, когда Динамо дважды уступило Бешикташу.

Взлеты и падения Ворсклы

Ворскла тоже начинала свой путь в этом евротурнире, но остановилась на первом же сопернике – грузинской Дили. После "домашней" победы со счетом 2:1 подопечные Скрипника сгорели в Грузии (1:3).

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В чемпионате полтавчане стартовали с двух поражений, но после этого выровняли положение, одержав три победы подряд. Динамо же наоборот начало с двух побед, пока не отправилось в гости в Черноморец.

Ворскла сейчас идет седьмой, а киевляне – одиннадцатыми. Впрочем, это не отражает реального положения команд, ведь Динамо сыграло на 4 игры меньше чем лидер Шахтер и по потерянным баллам опережает "горняков". У Полтавцев также есть игра в запасе – против Днепра-1.

Смотрите матч Динамо – Ворскла онлайн