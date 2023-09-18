У понеділок, 18 вересня, в УПЛ відбудеться заключний матч 7 туру. У останній грі вікенду київське Динамо прийматиме полтавську Ворсклу, пише 24 канал.

До теми Ветерани у топі: EA SPORTS FC 24 представив рейтинги гравців Динамо та Шахтаря

Динамо без єврокубків

Несподівано. але для Динамо це буде перша гра в рамках чемпіонату України за останній місяць. 20 серпня підопічні Луческу поступились Чорноморцю, після чого кияни перенесли матчі проти Вереса і Зорі через участь у єврокубках.

Тепер же "біло-сині" можуть зконцентруватися на внутрішній арені. Сезон у Лізі конференцій завершено наприкінці серпня, коли Динамо двічі поступилось Бешикташу.

Злети і падіння Ворскли

Ворскла також починала свій шлях у цьому євротурнірі, але зупинилась на першому ж суперникові – грузинській Ділі. Після "домашньої" перемоги з рахунком 2:1 підопічні Скрипника згоріли в Грузії (1:3).

Читайте також Величезний банер із патріотичними гаслами прикрасив легендарний стадіон Динамо: неймовірне фото

У чемпіонаті полтавці стартували з двох поразок, але після цього вирівняли становище, здобувши три перемоги поспіль. Динамо ж навпаки почало з двох звитяг, поки не відправилось в гості до Чорноморця.

Ворскла наразі йде сьомою, а кияни – 11-ими. Втім це не відображає реального положення команд, адже Динамо зіграло на 4 гри менше ніж лідер Шахтар і за втраченими балами випереджає "гірників". Полтавці також мають гру в запасі – проти Дніпра-1.

Дивіться матч Динамо – Ворскла онлайн