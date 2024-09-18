Одержали победу несмотря на потерю двух игроков: Динамо на классе одолело Ворсклу на классе

В среду, 18 сентября, состоялся перенесенный матч 4-го тура УПЛ. В нем киевское Динамо принимало дома полтавскую Ворсклу.

Динамо – Ворскла 3:1

Голы: Себальйос, 33, Караваев, 35, Пихаленок, 90+1 – Иеде, 81.

Матч был перенесен из-за участия Динамо в квалификационных матчах в Лиге чемпионов. К сожалению, в плейоф киевляне уступили Зальцбургу и вышли в основную стадию Лиги Европы, пишет 24 канал.

Преимущество киевлян в первом тайме

С началом матча Ворскла начала активно прессинговать футболистов киевлян и создавать моменты.

Однако впоследствии Динамо перехватило инициативу и уже на 33-й минуте Кабаев подал угловой с левого фланга на ближнюю стойку, а Себальйос головой забил гол. Колумбиец отметился дебютным голом прям во время своего дебюта за киевлян.

Перед этим на 24-й минуте игрок Ворсклы Гучек получил травму вследствие чего пришлось сделать замену.

Уже на 35-й минуте Динамо увеличило свое преимущество. Караваев с правого фланга отдал мяч в центр поля на Шапаренко. Тот пробил по воротам, однако мяч отскочил и Караваев сыграл на добивании.

Напряженный второй тайм

С началом второй половины матча Динамо активно шло в атаки, однако полтавчане сумели отбиваться.

На 57-й минуте Бражко неудачно пошел в подкат против Нестеренко. В результате у игрока киевлян возникли проблемы с ребрами и Шовковский должен был сделать замену.

Впоследствии сильную травму получил и Себальйос. На 65-й минуте защитник Динамо на скорости столкнулся головой с Ндукве в центре поля. Их обоих заменили, а выглядело так, будто колумбиец долгое время был без сознания.

На 81-й минуте Ворскла отыграла один мяч. Нестеренко сделал подачу с правого фланга, которую замкнул Иеде головой.

Однако вскоре в дополнительное время второго тайма Динамо поставило точку в матче. Исенко в собственной штрафной площадке оставил мяч и Пихаленок удачно воспользовался его ошибкой, забив решающий гол в матче.

Динамо одолело Ворсклу со счетом 3:1.

Отметим, что 7-й тур УПЛ стартует в субботу, 21 сентября.