И родные стены не помогли: Динамо впервые сыграло в Киеве, потеряв победу в матче с Ворсклой

Динамо сыграло первый матч в этом сезоне в Киеве – 23 октября на стадионе "Динамо" имени Лобановского киевляне принимали полтавскую Ворсклу. Но победить Динамо не сумело.

Домашние матчи в этом сезоне Динамо проводило за пределами Киева. Так что игра против Ворсклы 23 октября стала первой по-настоящему "домашней" для Динамо, пишет 24 канал.

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Еще по итогам прошедшего сезона обе команды получили право представлять Украину в еврокубках. А в этом сезоне оказались в середине турнирной таблицы. После этого матча ситуация для обоих клубов не изменилась.

Оба гола матча были забиты еще в первом тайме. Динамо отметилось усилием Буяльского, сумевшего протолкнуть мяч в ворота после скидки Беседина. Это первое результативное действие для нападающего Динамо в этом сезоне. Буяльский уже забил пять голов за Динамо в УПЛ.

Но перед самым перерывом Ворскла сравняла счет. После удара Марлисона Юрченко первым сумел сориентироваться в штрафной соперника и пробить мимо Нещерета.

Во втором тайме обе команды создали несколько опасных моментов. Для примера мог отличиться Караваев, уже обыгравший вратаря, но пробивший мимо пустых ворот.

Динамо – Ворскла 1:1

Голы: Буяльский, 33 – Юрченко, 44

Матч так и закончился вничью 1:1. Динамо набрало десять очков за семь матчей, занимая восьмое место в турнирной таблице. Ворскла после девяти сыгранных матчей имеет восемь очков и разместилась на одиннадцатом месте.

Видеообзор матча Динамо – Ворскла