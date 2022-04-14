Динамо уверенно победило Галатасарай в благотворительном матче

Киевское "Динамо" сыграло свой второй благотворительный матч. "Бело-синие" сыграли против Галатасарая.

Динамо – Галатасарай 3:1

Голы: Буяльский, 14, Беседин, 28, Цыганков, 82 – Йылмаз, 56.

Поединок прошел в Стамбуле. Киевляне одержали уверенную победу над турецкой командой.

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Подопечные Мирчи Луческу одолели своих оппонентов уже с традиционным счетом – 1:3.

В первом тайме Динамо отличилось дважды. Первым забил Буяльский, завершив хорошую комбинацию чемпиона Украины. Мяч ходил с фланга на фланг, а ассистом отличился Караваев.

Затем забил Беседин, для которого это уже третий гол за два матча "военного времени".

После перерыва Галатасарай сократил отставание благодаря Барышу Йылмазу. Турок забил гол невероятным ударом из-за пределов штрафной.

Киевляне ответили уже в конце игры. Цыганков на краю штрафной получил передачу от Кравченко, после чего с левой попал в девятку.

Динамо второй раз подряд побеждает в серии благотворительных матчей. Как и в первом, так и во втором повадках конечный счет – 1:3.

В первом поединке киевская команда одержала победу над варшавской Легией. 20 апреля команда Луческу встретится с ЧФР Клуж.