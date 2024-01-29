Подопечные Шовковского потерпели уже второе поражение во время сборов в Турции. В этот раз киевская команда уступила польской Легии, пишет 24 Канал.

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Динамо Киев Легия 1:3

Голы:Пономаренко 34 Мучи 31 Августиняк 45 Крамер 55

Киевляне начали игру неплохо. Однако Легия открыла счет на 31-й минуте после точного флангового навеса и удара головой.

Динамо оперативно ответило после хорошей подачи с фланга Кабаева Пономаренко ногой уверенно переправил мяч в сетку. Однако поляки ушли на перерыв, ведя в счете после дальнего удара в конце первого тайма.

На второй тайм Шовковский выпустил практически новый состав, который продемонстрировал себя менее эффективно, чем игроки с первого состава. Легия начала тайм лучше и забила третий гол.

До завершения матча киевляне не смогли найти эффективное решение в атаке и Легия спокойно довела игру до победы. Счет 1:3 второе поражение Динамо за оба турецких матча.

Кстати говоря.Следующий матч киевское Динамо проведет 30 января против узбекистанского Пахтакора