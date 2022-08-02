Динамо – Штурм: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

В среду, 3 августа, киевское Динамо продолжит борьбу за место в групповом этапе Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде киевлян сыграют против австрийского Штурма. Этот матч смогут увидеть и украинские болельщики.

Несмотря на то, что первый матч Динамо – Штурм будет домашним для киевской команды, сыграть его в Киеве не получится. Из-за войны, которую россия ведет против Украины, проводить на территории нашей страны международные футбольные матчи нельзя.

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Следовательно, матч Динамо – Штурм в среду, 3 августа, состоится в Польше. Руководство украинской команды избрало городской стадион имени Владислава Крола в городе Лодзь. Там же киевляне играли и предыдущий "домашний" матч против Фенербахче.

Кто покажет матч Динамо – Штурм

Матч Динамо – Штурм в среду, 3 августа, начнется в 21:00 по Киеву (в 20:00 по местному времени). Посмотреть этот матч в Украине будет возможность несколько способов.

Этот матч будет транслироваться в прямом эфире эксклюзивно на телеканале Setanta Sports Украина. Однако только в кабельных сетях. На онлайн платформах этот матч не будет доступен для просмотра.

Прямую трансляцию матча бесплатно можно будет просмотреть на OTT-платформе setantasports.com – на любом гаджете (смартфон, планшет, ПК) при доступе в интернет.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Кроме того, во время матча будут публиковаться все голы.

Трансляция матча будет доступна и на канале "2+2". Однако она будет с 15-минутной задержкой. Так было и во время трансляции матча Фенербахче – Динамо в предварительном раунде квалификации.