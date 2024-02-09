Смогут ли киевляне начать победную серию на сборах: онлайн-трансляция матча Динамо – Шкендия

В пятницу, 9 февраля, киевское Динамо проведет очередной поединок на тренировочных сборах. Соперником подопечных Шовковского будет Шкендия из Северной Македонии.

Матч состоится в турецком городе Белек на стадионе "Arcadia Sport Complex". Стартовый свисток прозвучит в 16:00, сообщает 24 Канал.

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Экватор подготовки Динамо ко второй части УПЛ

Киевское Динамо начало вторую часть зимних сборов в Турции уверенной победой над латвийской Лиепаей со счетом 5:2. Всего в межсезонье подопечные Александра Шовковского демонстрируют не лучшие результаты, они провели 5 поединков, в которых дважды победили и потерпели три поражения.

Действующий бронзовый призер чемпионата Северной Македонии является уже традиционным соперником для киевлян во время зимней паузы. Матч между Динамо и Шкендией станет третьим поединком для команд за последние 4 года. В предыдущих двух киевляне побеждали минимально с одинаковым счетом 1:0.

Смотрите видеотрансляцию матча Динамо – Шкендия

Отметим, что после этого поединка у Динамо запланировано еще 5 спаррингов, последний из которых должен состояться 17 февраля против молдавского Шерифа.

. Первый официальный матч в 2024 году киевляне сыграют 25 февраля на выезде против Металлиста 1925. Сейчас подопечные Александра Шовковского занимают пятое место в турнирной таблице УПЛ, но имеют 3 матча в запасе по сравнению с лидером чемпионата.