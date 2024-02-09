Динамо – Шкендия 1:1

Голы: Ванат, 60 – Шала, 26

Динамовцы первыми пропустили во встрече. Уже на 26-й минуте Шкендия благодаря голу Шала повели в счете 0:1, пишет 24 Канал.

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С минимальным преимуществом гостей команды ушли на перерыв.

Победный счет клуб из Северной Македонии продержался ровно до 60-й минуты, когда Ванат сравнял цифры на табло 1:1.

До финального свистка ни одному из коллективов так и не удалось выйти вперед. Динамо и Шкендия расписали ничью 1:1. Это первая мировая для подопечных Александра Шовковского на зарубежных сборах.

До этого киевляне одержали две победы (над Пахтакором 5:1 и Лиепаей 5:2) и потерпели три поражения (от Баллкани 0:2, Легии 3:1 и Левски 1:0).

Уже 12 февраля Динамо сыграет очередной товарищеский матч против латвийской РФШ (Рига).

Видеообзор матча Динамо – Шкендия