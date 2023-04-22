Полузащитник Динамо ярким ударом со штрафного поразил ворота Шахтера: видео гола

Александру Андриевскому удался крутой выстрел из стандарта под перекладину. Этот гол в ворота Трубина позволил "бело-синим" сравнять счет.

Динамо и Шахтер проводят свою вторую встречу в нынешнем сезоне УПЛ. Дончане соревнуются за чемпионство, тогда как киевляне уже потеряли шансы на золото, пишет 24 канал.

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"Горняки" открыли счет на старте поединка благодаря дальнему удару Степаненко и ошибке Нещерета. После перерыва Динамо прижало соперника и смогло сравнять счет в конце игры.

На 82 минуте вышедший на замену Царенко заработал опасный штрафной. К мячу подошел Александр Андриевский и от перекладины поразил ворота Трубина.