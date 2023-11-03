Без неожиданностей не обошлось: стартовые составы Динамо и Шахтера на украинское "Классическое"

В пятницу, 3 ноября, состоится центральный матч первого круга УПЛ-2023/2024. Киевское Динамо на своем поле будет принимать донецкий Шахтер.

Команды подходят к очной встрече не в лучшем состоянии. Оба клуба находятся вне топ-3 в турнирной таблице УПЛ и одержали на двоих только 1 победу в последних трех турах, пишет 24 Канал.

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У Динамо и Шахтера есть кадровые потери

Стали известны стартовые составы команд на матч, где оба коллектива попытаются улучшить свое турнирное положение. Луческу и Пушич объявили свои 11-ки, которые, по их мнению, сейчас являются сильнейшими среди доступных игроков.

Особенно удивил Луческу. По неизвестным причинам в составе отсутствует лидер киевлян Виталий Буяльский и впервые за долгое время в заявку попал Владислав Супряга. А с капитанской повязкой выйдет молодой Владимир Бражко.

У "горняков" больше поводов для радости, ведь успел полностью восстановиться к матчу лидер полузащиты Тарас Степаненко.

Динамо Киев: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Шепелев, Караваев, Волошин, Бенито.



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Шахтер: Ризнык, Степаненко, Бондарь, Криськив, Азаров, Конопля, Сикан, Судаков, Зубков, Невертон, Матвиенко.



Состав Шахтера / соцсети Шахтера