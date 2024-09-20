В эти выходные в чемпионате Украины пройдут матчи 7 тура УПЛ. Одна из центральных игр уикенда пройдет в Киеве, где местное Динамо будет принимать львовский Рух, пишет 24 Канал. Начало – 21 сентября в 18:00.

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Победное шествие Динамо

Киевляне отлично стартовали в сезоне 2024-2025. Подопечные Шовковского выиграли все пять матчей в рамках УПЛ, что позволило им возглавить турнирную таблицу.

При этом в Лиге чемпионов Динамо почти прошло в основную стадию, выбив Партизан и Рейнджерс. Впрочем на этих выходных на "бело-синих" ждет, пожалуй, самый сильный пока оппонент в Украине. Рух декларирует желание выйти в еврокубки.

Старт для команды Пономарева выдался неплохим, львовяне торжествовали в трех из пяти матчей. Причем во всех трех случаях "желто-черные" выигрывали всухую и разгромно. Сейчас Рух занимает шестую строчку в УПЛ.

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В отчетной игре Динамо считается явным фаворитом. На успех киевского клуба выставлен коэффициент 1,35, тогда как на Рух – 10,00. Ничья же оценивается в 5,30.

При этом эксперты ожидают большое количество голов в матче. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,68, тогда как на ТМ2,5 – 2,19. Главными претендентами на забитый гол являются следующие футболисты: