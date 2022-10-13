Динамо – Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Сегодня, 13 октября, Динамо сыграет четвёртый матч в группе Лиги Европы. В Кракове команда будет принимать французский Ренн. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча Динамо – Ренн будет доступна на сайте 24 канала.

Динамо в этом сезоне проиграли все три матча в Лиге Европы, которые сыграли – Фенербахче, АЭКу и Ренну. Следовательно, оказалось на последнем месте в группе в шаге от вылета из Лиги Европы.

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Еще одной проблемой Динамо стало то, что команда потеряла уже двух вратарей – Георгий Бущан и Денис Бойко травмированы. На игру против Ренна в Краков отправился и 17-летний Юрий Авраменко. Но в воротах будет стоять Руслан Нещерет, который только недавно восстановился после травмы.

Матч состоится в Кракове, где и предыдущий "домашний" матч Динамо.

"Мы проводим здесь номинально домашние матчи, но скорее играем на нейтральном поле. Хотя это не такая большая проблема, больше сложностей наносят постоянные переезды. Дорога из Львова в Краков занимает не менее 7 часов, поэтому восстановление игроков после матчей является основной проблемой. Возможно, из-за этого последний поединок был проигран на последней минуте, нам не хватило функциональной готовности. Однако нужно играть с холодной головой, ждать своего шанса и через футбол показать поддержку Украины", – заявил по этому поводу главный тренер Динамо Мирча Луческу.

Матч Динамо – Ренн начнется в 19.45.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Ренн будет доступна в этой новости.