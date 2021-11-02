Динамо разгромило Барселону в юношеской Лиге чемпионов, забив четыре гола: видео

Динамо U-19 без проблем обыграло сверстников из Барселоны в Юношеской лиге УЕФА. В ворота испанской команды влетело сразу четыре гола. А киевляне гарантировали себе досрочный выход из группы.

Динамо U-19 – Барселона U-19 4:1

Голы: Диалло, 2, 83, Попов, 45+1, Дячук, 66 – Фуэнтес, 37

Удаление: Акомач, 40 (Барселона)

Динамо стартовало в Юношеской лиге УЕФА двумя победами над Бенфикой и Баварией. И лишь в игре против Барселоны сыграли вничью. И в матче в Киеве команде удалось завоевать три очка, тем самым обеспечив себе досрочный выход из группы.

Стоящее На что надеяться Динамо в матче против Барселоны: первый гол и победа в Лиге чемпионов

Начало разгрому положил Диалло, который уже на второй минуте матча открыл счет ударом в дальний угол – мяч от штанги влетел в ворота.

Впоследствии в середине первого тайма команды обменялись опасными моментами. А наказание для Динамо за нереализацию их произошло через несколько минут, когда Фуэнтес реализовал выход один на один с голкипером. Это был первый гол, который юношеская команда Динамо пропустила в этом сезоне в турнире.

Да еще в первом тайме Барселона осталась в меньшинстве – Акомач получил вторую желтую карточку. А уже в компенсированное к первому тайму время Динамо снова вышло вперед в счете – голом отметился Попов.

Во втором тайме Динамо долго не могло взломать оборону соперника. Пока после розыгрыша углового Дячук не замкнул головой навес от партнера.

Разгромным счет сделал Диалло. Для него это пятый гол в Юношеской лиге УЕФА, благодаря чему он занимает первое место в гонке бомбардиров.

Динамо U-19 побеждает и набирает 10 очков после четырех туров. Это позволило команде обеспечить себе выход в плей-офф.

Видеообзор матча