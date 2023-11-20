Несмотря на это, киевляне решили с пользой заполнить перерыв в чемпионате и поддержать игровой тонус. 19 ноября Динамо провело товарищеский спарринг против Звягеля, выступающего во Второй лиге Украины.

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Взяли пример со сборной

Поединок прошел за закрытыми дверями, поэтому не было никакой информации и трансляции об этой игре. После матча Звягель выложил счет встречи, которая была в пользу команды Александра Шовковского - 0:2.

Однако для второлигового клуба это была отличная возможность проверить свои силы на фоне титулованного соперника, несмотря на то, что тот играл далеким от основы составом.

В соцсетях киевлян нет никакой информации об этом поединке, а только фотографии с автограф-сессии болельщиков с полузащитником Николаем Шапаренко.

Отметим, что Звягель после 15 сыгранных туров идет на 2-м месте турнирной таблицы Второй лиги Украины, набрав 37 баллов. До лидера, которым является ЮКСА, отставание всего в 2 очка.

Динамо с 19 пунктами идет 8 в таблице УПЛ. Однако киевляне провели всего 11 матчей в текущем сезоне первенства-2023/2024.

К слову. Следующие матчи для Звягеля и Динамо стартуют 24 и 26 ноября против Локомотива и Движения соответственно.