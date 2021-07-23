Динамо пригласило мальчишек, которые пели гимн Украины в своем дворе: видео

Во время Евро-2020 украинский сегмент интернета облетело видео, на котором пятеро маленьких футболистов с киевской Троещины перед игрой на спортивной площадке в своем дворе исполнили государственный Гимн Украины, держа руку на сердце.

Ребята – фанаты Динамо

Все мальчишки – болельщики киевского Динамо, поэтому клуб пригласил юных футболистов посетить дом команды – учебно-тренировочную базу в Вите-Литовской. На экскурсию по базе, вместе с родителями, пришли 8-летние Кирилл и Максим, а также братья – 4-летний Матвей и 7-летний Иван.

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Уже перед началом экскурсии маленькие гости получили подарки – комплекты игровой формы. Поэтому на клубную базу киевлян ребята пришли как настоящие динамовцы – в бело-синей экипировке. Среди ребят не было 9-летнего Евгения, который сейчас находится на отдыхе – подарки передали его родителям.

Во время экскурсии дети посетили все основные залы и комнаты, необходимые для тренировочного и реабилитационного процесса профессиональных футболистов – учебный класс для теоретических занятий, кабинет физиотерапии, бассейн, комнату гидромассажа, соляную комнату и комнату горного воздуха.

Но наибольшее впечатление на юных футболистов произвел тренажерный зал, где как раз занимались игроки, проходящих восстановления. Мальчишки с восторгом рассматривали многочисленное тренировочное оборудование и опробовали беговые дорожки.

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