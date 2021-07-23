Хлопці – фанати Динамо

Усі хлопчаки є вболівальниками київського Динамо, тому клуб запросив юних футболістів відвідати домівку команди – навчально-тренувальну базу у Віті-Литовській. На екскурсію базою, разом із батьками, завітали 8-річні Кирило та Максим, а також брати – 4-річний Матвій і 7-річний Іван.

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Уже перед початком екскурсії маленькі гості отримали подарунки – комплекти ігрової форми. Тож на клубну базу киян хлопці завітали як справжні динамівці – у біло-синьому екіпіруванні. Серед хлопців не було 9-річного Євгена, який зараз перебуває на відпочинку – подарунки передали через батьків.

Під час екскурсії дітлахи відвідали всі основні зали та кімнати, необхідні для тренувального та реабілітаційного процесу професійних футболістів – учбовий клас для теоретичних занять, кабінет фізіотерапії, басейн, кімнату гідромасажу, соляну кімнату та кімнату гірського повітря.

Але найбільше враження на юних футболістів справив тренажерний зал, де якраз займалися гравці, що проходять відновлення. Хлопчаки із захватом розглядали численне тренувальне обладнання та випробували бігові доріжки.

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