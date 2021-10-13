Динамо получит 5 миллионов долларов за трансфер легионера: решение суда
Источник:D10
Киевское Динамо получит 5 миллионов долларов за продажу парагвайского легионера Дерлиса Гонсалеса. Суд обязал Олимпию Асунсьон выплатить Динамо сумму за трансфер футболиста.
Динамо получит деньги за 45 дней
Гонсалес покинул Динамо в начале 2020 года. Олимпия согласилась приобрести футболиста за 5 миллионов долларов.
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Парагвайский клуб решил приобрести 50% прав на Гонсалеса и должен был рассчитаться 4 траншами. Олимпия предложила рассчитаться выплатами по 300 тысяч долларов, но Динамо ответило отказом.
С тех пор украинский клуб добивается, чтобы Олимпия заплатила за трансфер. Динамо даже обратилось в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).
Сообщается, что суд рассмотрел дело. CAS обязал парагвайский клуб в течение 45 дней заплатить киевлянам 5 миллионов долларов.
У Олимпии нет денег
Финансовый советник Олимпии Мануэль Феррейра сообщил, что у клуба нет средств, чтобы заплатить Динамо. Сейчас клуб ищет инвесторов, чтобы рассчитаться с Динамо.
Я думаю, что мы выполним свои обязательства раньше срока, установленного CAS. Мы в процессе поиска людей, которые готовы инвестировать в этот вопрос,
– сказал Феррейра.
- Всего 27-летний Гонсалес провел за Олимпию 41 матч, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
- В составе Динамо парагваец с 2015 по 2020 год отыграл 85 поединков (12 голов и 15 ассистов).
- На счету футболиста 43 матча за сборную Парагвая, в которых он забил 7 голов.