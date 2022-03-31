Динамо полным составом уедет из Украины, – журналист Болотников

Журналист Сергей Болотников сообщил, что 1 апреля киевское Динамо уедет из Украины. Игрокам предоставили специальное разрешение.

Болотников: Мотивация Динамо несколько иная

Однако то, что Динамо уедет из Украины, сообщил журналист Сергей Болотников. Он отметил, что клуб получил специальное разрешение Министерства спорта.

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Есть интересная информация. Завтра (1 апреля) Динамо полностью покинет Украину. Клуб каким-то образом получил спецразрешение от Министерства спорта. Судя по всему, Динамо объяснит такой поступок желанием сыграть товарняки, чтобы собрать деньги для ВСУ,

– утверждает журналист.

Однако журналист поделился возможной мотивацией клуба.

"Но по неофициальной информации, мотивация Динамо несколько другая. Говорят, клуб хочет таким образом вывезти игроков для продажи. Как известно, ФИФА разрешила украинским игрокам переходить в другие клубы вне трансферного окна", – отметил Болотников.

По словам журналиста, Динамо спешит, поскольку у ФИФА есть определенные ограничения.

Но на самом деле сроки ограничены – до 7 апреля. Потому Динамо и спешит. Потому что можно было дождаться, когда динамовские игроки сборной получат такое спецразрешение, но это произойдет плюс-минус через месяц,

– сказал специалист.

Также спортивный журналист размышляет о том, что это может быть конец Динамо.

Полный текст публикации

Есть интересная информация. Завтра (1 апреля) Динамо полностью покинет Украину. Клуб каким-то образом получил спецразрешение от Министерства спорта. Судя по всему, «Динамо» объяснит такой поступок желанием сыграть товарняки, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Но по неофициальной информации, мотивация Динамо несколько иная. Говорят, клуб хочет таким образом вывезти игроков на продажу. Как известно, ФИФА разрешила украинским игрокам переходить в другие клубы вне трансферного окна.

Но на самом деле сроки ограничены – до 7 апреля. Потому Динамо и спешит. Потому что можно было дождаться, когда динамовские игроки сборной получат такое спецразрешение, но это произойдет плюс-минус через месяц.

Если это все произойдет, это будет взрыв Точки-У в нашем футболе. Почему только Динамо получило разрешение? Что будет, если другим клубам тоже разрешат? Чем футболисты лучше других украинцев, которым это запрещено? Что останется от Динамо после распродажи? И зачем Суркисы срочно превращают свои активы в деньги? Это такой конец Динамо?

Очень много опасных вопросов. Но ответы узнаем очень скоро.