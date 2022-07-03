Динамо победило швейцарский Сьон в благотворительном матче

В субботу, 2 июля, состоялся третий спарринг на предсезонном собрании в Швейцарии. Киевское Динамо победило местный Сьон.

Сьон (Швейцария) – Динамо (Украина) 0:1

Гол: Ванат, 35

Киевляне сыграли в очередном спарринге в рамках подготовки к началу сезона. "Бело-синим" уже 20 июля предстоит сыграть первый официальный матч футбольного года - во втором раунде квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче, пишет 24 канал.

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У Тимчика на 8-й минуте был шанс открыть счет, у Боля – на 22-й. Однако забить удалось на 35-й в ходе комбинации, участие в которой приняли пятеро игроков киевлян. Финальную точку положил Ванат, он удачно сыграл на добивании после сейва голкипера.

Во втором тайме наставник "Динамо" Мирча Луческу довольно существенно обновил состав. В середине второй части игры у ворот Нещерета возник опасный момент – вратарь справился. Ответ оформил Андриевский, были еще моменты у Ваната и Кравченко, но счет остался неизменным.

В первом спарринге на сборе киевляне сыграли вничью с Ивердоном (1:1). Также "бело-синие" уступили Лозанне – 0:2.

В следующем матче Динамо сыграет против Янг Бойз (5 июля). Кроме того, команду Мирчи Луческу ждет спарринг с Люцерном (9 июля).