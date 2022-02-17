Динамо переиграло вице-чемпиона Латвии на турецких сборах: видео голов

Киевское Динамо продолжает побеждать на турецких сборах. В этот раз "жертвой" подопечных Мирчи Луческу стала латвийская Валмиера.

Динамо – Валмиера 2:0

Голы: Витинью, 67, Андриевский, 90 (п)

Соперником динамовцев стал вице-чемпионом Латвии, который в первом тайме оставил свои ворота "на замке". Первая часть встречи прошла без голов, сообщает 24 канал.

Вот так игроки Игроки Динамо рассматривают возможность покинуть Украину в случае войны, – легионер Вербич

Первый мяч пришлось ждать целых 67 минут. Когда Витинью откликнулся на верховую передачу Буяльского и головой замкнул пас – 1:0.

Второй мяч в ворота латвийского клуба прилетел после их же ошибки. В конце поединка все тот же активный Буяльский, игравший с капитанской повязкой, ворвался в штрафную соперника и заработал на себе фол.

Судья указал на 11 метров. Пенальти взялся исполнять Андриевский и хладнокровно развел мяч и голкипера Валмиеры в разные углы ворот – 2:0.

Динамо одержало очередную победу на турецких сборах – 2:0.

Свой следующий поединок в Турции "бело-синие" сыграют против узбекского Пахтакору. Матч запланирован на 19 февраля.

Динамо – Валмиера видеообзор матча