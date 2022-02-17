Динамо – Валмієра 2:0

Голи: Вітінью, 67, Андрієвський, 90 (п)

Суперником динамівців став віцечемпіоном Латвії, який у першому таймі залишив свої ворота "на замку". Перша частина зустрічі минула без голів, повідомляє 24 канал.

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Першого м'яча довелось чекати аж 67 хвилин. Коли Вітінью відгукнувся на верхову передачу Буяльського та головою замкнув пас – 1:0.

Другий м'яч у ворота латвійського клубу прилетів після їх же помилки. Наприкінці поєдинку все той же активний Буяльський, який грав із капітанською пов'язкою, увірвався у штрафний суперника та заробив на собі фол.

Суддя вказав на 11 метрів. Пенальті взявся виконувати Андрієвський та холоднокровно розвів м'яч та голкіпера Валмієри у різні кути воріт – 2:0.

Динамо здобуло чергову перемогу на турецьких зборах – 2:0.

Свій наступний поєдинок у Туреччині "біло-сині" зіграють проти узбецького Пахтакору. Матч запланований на 19 лютого.

Динамо – Валмієра відеоогляд матчу