Сербов ждет наказание за приверженность к России: онлайн-трансляция матча Динамо – Партизан

Во вторник, 23 июля, киевское Динамо проведет свой первый матч квалификации Лиги чемпионов-2024/2025 роты сербского Партизана. Поединок можно посмотреть непосредственно на сайте 24 Канала.

Этот поединок будет номинально домашним для киевского Динамо. Стартовый свисток немецкого рефери Кристиана Дингерти прозвучит 23 июля в 21:00 (по киевскому времени) в Люблине, пишет 24 Канал.

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Это пятая очная встреча Динамо и Партизана. Сейчас киевляне обладают 100-процентной статистикой – 4 победы в 4-х матчах. Последний раз эти клубы играли между собой в групповом раунде Лиги Европы в сезоне-2017/2018.

В общем киевляне в седьмой раз сыграют против соперника из Сербии.

Накануне поединка у киевлян появилась дополнительная мотивация. Все из-за матчей Партизана на "Кубке братьев" в России. Теперь подопечные СаШо выложат все силы, чтобы наказать сербов за позорную позицию.

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К слову, второй матч запланирован на 30 июля. Победитель этой пары сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2024/2025 против

Побежденный продолжит свои еврокубковые выступления в квалификации Лиги Европы.