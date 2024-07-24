Решил не отвечать: Шовковский проигнорировал сербских журналистов после матча ЛЧ

Вчера, 23 июля, состоялась первая игра второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо Киев и Партизаном. По итогам матча победу одержал коллектив Александра Шовковского.

Киевляне уверенно стартовали в первом для себя матче еврокубкового сезона с разгромной победы над сербским Партизаном. После игры команды ожидала послематчевая пресс-конференция.

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Шовковский на пресс-конференции

После матча Александр Владимирович пришел первым на пресс-конференцию. Коуч Динамо ответил только на вопросы, которые задавали украинские журналисты, перевода на английский не было.

Затем свои вопросы начали задавать сербские журналисты, но Шовковский ни разу не ответил и молча покинул пресс-конференцию. Стоит заметить, что перед матчем столичный клуб также отменил все мероприятия с сербским коллективом.

Динамо и Партизан уже встречались в еврокубках, но сербы ни разу не побеждали киевлян. В 2017 году матчи завершились 4:1 и 2:3 в пользу столичного клуба. В далеком 1976 году Динамо одолело Партизан дважды – 2:0 и 3:0.

Также на пресс-конференции перед матчем на которой Динамо представляли Александр Шовковский и Виталий Буяльский, они осудили Партизан за поездку во вражескую страну.

Сербы и раньше проявляли благосклонность к россиянам, но ключевым моментом перед противостоянием стало то, что 3 июля Партизан ездил в Москву, чтобы принять участие в матче с местной командой в рамках так называемого "братского кубка".

Напомним, что после начала большой агрессии со стороны вражеской страны все футбольные клубы были отстранены от европейского футбола.

Первый матч между Динамо и Партизаном закончился со счетом 6:2 в пользу киевлян. Ответный матч состоится 31 июля в 21:00 (по киевскому времени) в Белграде.