Динамо отреагировало на позорную драку болельщиков на НСК "Олимпийский"

Киевское Динамо выступило с официальным заявлением по поводу драки на трибунах НСК "Олимпийский" во время матча команды. В результате столкновения пострадало несколько человек.

Драка с участием болельщиков произошла на матче Динамо против Александрии. Сама игра закончилась минимальной победой киевлян благодаря пенальти уже в компенсированное арбитром время.

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Стычка между болельщиками киевского клуба произошла после того, как болельщики из сектора № 37 попросили фанатов из сектора № 41 не жечь пиротехнику, ведь это мешает детям смотреть футбол.

В ответ на это фанаты избили болельщиков. По данным Tribuna, у одного из пострадавших сломаны пальцы, еще у одного – нос. У остальных – синяки на теле.

Однако хулиганы были задержаны.

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"После вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов. Указанные хулиганские действия нарушителей закона четко зафиксированы техническими средствами служб арены, все фото и видеоматериалы направлены руководством ГП НСК "Олимпийский" в ГУНП в г. Киеве для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по ст. 296 УК Украины", – говорится в сообщении Динамо

Статья 296 УК Украины – это "Хулиганство". Учитывая, что нападение было совершено группой лиц, то нападавшим грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, в Динамо "гарантировали всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства".

Видео драки болельщиков на трибунах