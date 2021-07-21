Динамо отправило в Черноморец сразу 12 арендованных футболистов

Чемпион УПЛ прошлого сезона Динамо достигло соглашения с новичком УПЛ Черноморцем о переходе в клуб из Одессы группы футболистов столичного клуба.

Трансферный бум

"Моряками" стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузик, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Белошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

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Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022. Добавим, что первый матч в новом чемпионате Украины Черноморец проведет 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской Десной.

Ультрас Черноморца против Динамо