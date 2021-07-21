Динамо отправило в Черноморец сразу 12 арендованных футболистов
21 июля 2021 , 16:07Читати новину українською
Источник:ФК Динамо
Чемпион УПЛ прошлого сезона Динамо достигло соглашения с новичком УПЛ Черноморцем о переходе в клуб из Одессы группы футболистов столичного клуба.
Трансферный бум
"Моряками" стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузик, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Белошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.
К слову Молодой талант Динамо может стать одноклубником Роналду
Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022. Добавим, что первый матч в новом чемпионате Украины Черноморец проведет 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской Десной.
Ультрас Черноморца против Динамо
- 17 июля фанаты Черноморца прибыли на тренировочную базу клуба, чтобы пообщаться с руководством и игроками команды. Недовольство фанатского актива одесситов вызвало назначение главного тренера.
- Тренер Юрий Мороз перебрался из ликвидированной молодежной команды Динамо в Черноморец. Этот факт не понравился ультрас клуба.
- Главное требование болельщиков – тренеры и игроки, которые имеют отношение к киевскому клубу, должны покинуть команду до начала чемпионата.
- В противном случае ультрас оставляют за собой право срывать домашние матчи Черноморца в Одессе. Фанаты намекнули, что в случае отклонения требований "моряки" будут принимать соперников за пределами Южной Пальмиры.