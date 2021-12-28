Победил с отрывом

Полузащитника Динамо Николая Шапаренко признали лучшим игроком клуба по итогам 2021 года.

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Он получил 35% голосов в опросе клубного телеграма. Шапаренко в этом сезоне УПЛ забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 13 матчах.

Второе место у голкипера Георгия Бущана, набравшего 20% голосов. Топ-3 замкнул Виталий Буяльский с 15%.

В голосовании также были номинированы Денис Гармаш – 11%, Виктор Цыганков – 9%, Виталий Миколенко – 6%, Илья Забарный – 3% и Сергей Сидорчук – 1%.