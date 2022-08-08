Динамо оказалось в топ-10 исторического рейтинга УЕФА: Милан, Ливерпуль и Челси далеко позади

Динамо довольно долго и успешно выступает на международной арене. Команда приносит баллы для рейтинга украинского чемпионата в УЕФА.

На сайте Swiss Football Data решили подсчитать, сколько очков набрал каждый клуб в рейтинг своей страны, начиная с сезона 1955/1956.

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На вершине рейтинга оказались два испанских гранда – Реал и Барселона. Благодаря "сливочным", Испания сумела набрать за это время 180,505 пунктов. "Сине-гранатовые" принесли в копилку Испании еще 173,566 пункта.

Замыкает первую тройку португальская Бенфика, чья добыча составила 140,519. Стоит отметить, что именно Бенфика может стать соперником Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, если Динамо сможет пройти австрийский Штурм, а "орлы" – датский Миттьюлланн.

На девятом месте в этом рейтинге – киевское Динамо. Украинская команда завоевала 114,167 пункта за время выступления в еврокубках. Это 58% от всех очков до рейтинга Украины.

Следует отметить, что Динамо трижды в своей истории выигрывало международные трофеи. Команда дважды одерживала победы в Кубке обладателей кубков (1975 и 1986). Также в 1975 году команда выигрывала Суперкубок УЕФА. Трижды команды доходила и до полуфинала Лиги чемпионов – в 1977, 1987 и 1999 годах. А в 2009 годах дошла до полуфинала Кубка УЕФА, где уступила Шахтеру.

Опередить Динамо сумели только немецкая Бавария, итальянский Ювентус, нидерландский Аякс, английский Манчестер Юнайтед и португальский Порту.

Сзади остались итальянские Милан, Интер и Рома, английский Ливерпуль, Арсенал и Челси, испанский Атлетико.

Еще одна украинская команда – донецкий Шахтер – разместился на 29 месте, имея 73,076 пункта в активе.

Правда, что касается украинских команд в этом рейтинге, то не исключено, что там может быть ошибка. Все из-за транслитерации названий. Ведь если на девятом месте команда с названием "Dynamo Kyiv", то на 895-м еще одна украинская команда "Dinamo Kyiv". Она заработала 0,5 пункта за время выступлений.

Аналогичная ситуация с харьковским Металлистом. Если "Metalist Kharkiv" – это 211-е место и 11,833 пункта. Зато команда "Metalist Kharkov" занимает 897-е место с 0,5 пунктами.

Своего двойника получили и львовские Карпаты – Karpaty Lviv на 518-й строчке, а Karpaty Lvov – 898.

Дважды представленный в рейтинге и футбольный клуб Мариуполь – еще под названием "Illichivets Mariupol" и "FC Mariupol".

Список команд, наиболее набравшихся в рейтинг УЕФА своих стран