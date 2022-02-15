Динамо официально объявило о переходе Кадири в Гонвед

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири нашел себе новый клуб. Футболист продолжит карьеру в венгерском Гонведе.

Динамо отдало Кадири в аренду Гонведу

Венгерский клуб арендовал 25-летнего ганца до конца нынешнего сезона.

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Кадири присоединился к Динамо летом 2019 года. В 2020 году он выступал на правах аренды в тульском Арсенале. Первую часть нынешнего сезона ганец провел в аренде за одесский Черноморец, за который сыграл 13 матчей в УПЛ.

В 2019 году Кадири перешел в Динамо из венской Аустрии. В составе киевского клуба ганец сыграл всего в 16 матчах.

Гонвед занимает восьмое место в чемпионате Венгрии после 20 туров. В активе команды 23 очка.

В январе двое игроков Динамо – защитник Артем Шабанов и полузащитник Богдан Лєднєв — перешли в венгерский Фехервар. Второго арендовали до конца 2022 года с правом выкупа.