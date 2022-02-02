Динамо одержало волевую победу, проигрывая 0:2 – за киевлян сыграл знаковый нападающий

Киевское Динамо провело очередной спарринг на сборах. На этот раз соперником украинского клуба стала команда Чукарички из Сербии.

Начало встречи у Динамо не заладилось, и уже на 17-й минуте счет был 0:2 в пользу Чукаричков. С разницей в минуту сначала отличился Раконьяк, а потом он ассистировал Чоловичу.

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Во втором тайме, когда на поле вышла полностью новая команда, Динамо снова чуть не пропустило. И снова огорчить киевлян мог Раконьяк, но на этот раз мяч после его удара попал в штангу.

Сократить отставание в счете Динамо смогло аж на 70-й минуте, когда в ворота соперника был назначен пенальти. С ударом Шапаренко голкипер справился, но полузащитник первым оказался на добивании. Пробивал он уже второй раз в падении, и удар снова был не слишком сильным. И снова голкипер отбил мяч. Но арбитр засчитал гол, решив, что мяч в этом моменте пересек линию ворот.

Видео гола Шапаренко

Если Динамо пропускало с разницей в минуту, то забивало с разницей в две минуты. Витиньо, получив пас на левый фланг, навесил в центр на Буяльского, который в касание пробил по воротам, направив мяч в верхний угол.

Видео гола Буяльского

А на 83-й минуте Витиньо забил сам. Получив заброс на левый фланг вблизи штрафной, игрок оказался сам без опеки. Поэтому имел достаточно времени, чтобы обработать мяч – сместился к центру и пробил понизу в угол ворот. Там счет стал уже 3:2 в пользу Динамо.

Видео гола Витиньо

После этого в Динамо произошло знаковое событие – на поле вышел Артем Беседин. Последний раз он выходил на поле 29 июня 2021 года в матче за сборную Украины в 1/8 финала против Швеции на Евро-2020, где получил травму. С тех пор он восстанавливался и в футбол не играл.