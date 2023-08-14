В несколько раз больше, чем Цыганкова: за сколько Динамо готово отдать свою перспективную молодежь

Киевский коллектив высоко оценивает своих талантливых футболистов. Те ждут денежного покупателя.

Игорь Суркис отказывается дешево продавать многообещающую молодежь. "Бело-синие" будут отпускать своих футболистов практически такую же цену, как Илью Забарного и Виталия Миколенко.

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Достойная цена за талант

Президент Динамо не хочет, чтобы талантливые футболисты столичного клуба обесценились. В частности, глава "бобров" утвердил цену на главное открытие в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги Владимира Бражко. Киевский клуб не отпустит перспективного полузащитника из команды меньше чем за 20 миллионов евро. Более того, если с Динамо захочет покинуть Николай Шапаренко, то киевляне попытаются выторговать за атакующего хавбека в разы больше, чем за Бражка. Интересно, что Transfermarkt оценивает Владимира в 1,5 миллиона евро, а Николая – в 8 миллионов.

Игорь Суркис активно взялся за вопрос ценника на Бражко, поскольку уже несколько клубов из Европы проявило интерес к талантливому футболисту. В частности, итальянский Торино, который соскочил с борьбы за Руслана Малиновского, ранее предлагал при Владимире 4 миллиона евро. Президент Динамо, в свою очередь, отметил, что не собирается отпускать в Европу перспективных игроков за такие смешные деньги.

К тому же Бражком интересуется испанская Жирона, где феерят Артем Довбык и Виктор Цыганков Однако между каталонцами и киевлянами сейчас сложные отношения. Что касается Шапаренко, то запросов по футболисту нет, хотя и "бело-синие" готовы были отпустить игрока этим летом.

Брак прошлогодней кампании

Владимир, арендованный Зареей, стал основным футболистом луганского коллектива прошлого сезона.

К тому же, молодого полузащитника считают главным открытием прошлогодней кампании в УПЛ.

Владимир провел при "бело-черных" 27 поединков, в которых отличился 7 раз и отдал 1 ассист.

Бражко был основным игроком молодежной сборной Украины на Евро-2023 и помог команде дойти до полуфинала, квалифицировавшись на Олимпиаду-2024.

Последние три самых громких продаж Динамо практически в течение прошлого года, поскольку "бобры" смогли реализовать трансфер Виталия Миколенко в Эвертон за 23,5 миллиона евро, Ильи Забарного в Борнмут за 22,7 миллиона евро и Виктора Цыганкова в Жирону за 5 миллионов евро.