Без голов Ярмоленко: Динамо стартовало в УПЛ с разгромной победы – видеообзор матча

Киевляне первыми пропустили от Миная, но впоследствии вернули себе преимущество в счете. Дубль на свой счет записал нападающий сборной Украины Владислав Ванат.

Динамо – Минай 4:1

Голы: Ванат, 27, 30, Буяльский, 87 (пен), Караваев, 90+4 – Витенчук, 3.

В УПЛ подходит к завершению стартовый тур сезона 2023-2024. В центральной встрече воскресенья киевское Динамо принимало закарпатский Минай, пишет 24 канал.

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Подопечные Шарана удивили в прошлом сезоне, финишировав восьмыми. А вот Динамо провело неудачную кампанию и заняло четвертое место. Впрочем, летом киевляне неплохо усилились.

Чего только стоит громкий возврат Андрея Ярмоленко. Экскапитан "бело-синих" сразу попал в основу, как и пропустивших львиную долю прошлого сезона Бущан с Шапаренко.

Дубль Ваната

Начало игры получилось неудачным для Динамо. Уже на третьей минуте Минай вышел вперед благодаря бешеному дальнему выстрелу Витенчука, который упустил Бущан.

Впрочем, подопечные Луческу сразу взялись за отыгрывание и под конец первого тайма уже вели в счете. Дубль за три минуты оформил Владислав Ванат.

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Сначала форвард оказался в нужном месте, добив мяч в ворота после неудачного уноса от Одарюка. Впоследствии Владислав метко пробил в угол ворот Миная после скидки от Буяльского.

Дубль по удалениям

Второй тайм мог доставить проблемы Динамо. Перед перерывом хозяев в меньшинстве оставил Денис Попов, прямой ногой сыгравший в оппонента. Однако уже в начале второго тайма судья выровнял составы. Бандура не по правилам сорвал выход Ярмоленко один на один.

Минай не отсиживался в обороне и несколько раз существенно напрягал Бущана. В паре моментов киевлян спасала лишь неточность нападающих гостей. Но забить удалось Динамо, причем дважды.

Сначала Дубинчак заработал пенальти, который реализовал Буяльский. А уже в компенсированное время Караваев оказался в нужном месте после дальнего выстрела Бражко и добил мяч в ворота Ольхового.

Победный старт киевлян

Как результат, Динамо стартовало с уверенной победы в УПЛ. Минай же понравился по игре, но нехватка класса не позволила зацепиться за ничью. Через неделю закарпатцы примут дебютанта чемпионата ЛНЗ, тогда как команду Луческу ждет другой новичок сезона Оболонь.

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К слову, сразу после киевского дерби Динамо стартует в Лиге конференций. В третьем раунде квалификации "бело-синие" сыграют с греческим Арисом или армянским Арарат-Армением.

Видеообзор матча Динамо – Минай: