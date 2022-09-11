"Вместо тренировок у нас переезды": Луческу пожаловался на сложный календарь

Наставник киевской команды поделился мнениями по поводу насыщенного расписания матчей команды. Уже в четверг подопечные Луческу сыграют в Лиге Европы.

Динамо наконец-то одержало первую победу в УПЛ 2022-2023. После поражения от Днепра-1 и Зари команда Мирчи Луческу минимально преодолела Львов.

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Эта игра пришлась на промежуток между матчами Лиги Европы. В четверг киевляне потеряли баллы в игре с Фенербахче, а уже на следующей неделе (также в четверг) "бело-синих" ожидает новый европоединок.

Киевляне в Кракове "примут" кипрский АЕК. Такой плотный календарь вызвал эмоции у главного тренера Динамо на послематчевой пресс-конференции после игры со Львовом.

"Надеемся, что эта победа даст нам больше позитива во время подготовки к матчу с АЕКом. Проблема не в нашей игре, а в том, что мы постоянно находимся в пути. Соперник практически ждет нас всю неделю, а мы все это время катаемся и играем по два матча за семь дней.

Мы переезжаем из гостиницы в гостиницу и из города в город. Нет базы и устойчивого места. Таскаем все с собой – форму, мячи. Чтобы получить в Стамбул, мы проехали 11 часов на автобусе. Плюс на следующий день перелет и обратно то же самое. Вместо возобновления и тренировок у нас переезды.

Я три месяца не был дома, но уже завтра мы просыпаемся, завтракаем и уезжаем в Краков. Когда туда приедем, мы не знаем. Мы не сетуем, но это сложная реальность. Да, это наша профессия и наша жизнь. В Кракове будет матч, а затем игроки разъедутся сборными,

– заявил Луческу.

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Напомним, что из-за домашних матчей в еврокубках Динамо вынуждено играть в Кракове. После трех игр в УПЛ киевляне идут на 10-е место. До победы над Львовом Динамо потерпело пять поражений подряд, вылетев из Лиги чемпионов.