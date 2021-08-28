Динамо не сыграет в свою игру в ЛЧ: как киевляне будут останавливать Баварию, Барселону, Бенфику

Подопечным Мирчи Луческу едва ли не больше всех не повезло со жребием группы в Лиге чемпионов. Киевляне второй год подряд встретятся с Барселоной, но в соперники добавились Бавария и Бенфика.

Реакция Динамо на результат жеребьевки

Представители Динамо после результата жеребьевки старались быть спокойными и уверенными. Будто группа "рабочая", опыт у нас есть, да и вообще мы хотели таких соперников.

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"Лично я и хотел, чтобы нам попалась сильная группа, хотелось сыграть с топ-клубами. Так и получилось, поэтому я доволен группой, ведь нам достались такие соперники, которых я и хотел", – рассказал официальному сайту Динамо защитник Илья Забарный.

Спокойный и уверенный вид делает и высшее руководство чемпиона Украины: "Такие группы принято называть "группами смерти", но в этом случае я не стал бы оперировать этим понятием. Киевское Динамо имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате", – это уже клубная пресс-служба цитирует слова президента Игоря Суркиса.



Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

Но самую трезвую оценку шансам украинских команд в Лиге чемпионов дал Мирон Маркевич: "Если откровенно, то жребий – хуже не придумаешь. Для Динамо будет удачей, если киевляне продолжат выступать в Лиге Европы. И все-таки, надо быть реалистами: Бавария и Барселона сильнее".

А теперь попробуем разобраться с чем Динамо идет в Лигу чемпионов и каких изменений ожидать в их игре.

Динамо придется отказаться от фирменного стиля с контролем мяча

В УПЛ против подопечных Мирчи Луческу обычно мало команд практикуют высокий прессинг. Соперники киевлян предпочитают отдать мяч и инициативу "сине-белым" и встречать максимум в среднем или низком защитном блоке (то есть игроки в обороне располагаются максимально близко к своей штрафной). Соответственно Динамо большую часть времени играет с мячом. Так, в среднем владение киевлян в 5 стартовых поединках чемпионата Украины – 58,4%.

Повторить такой показатель в матчах Лиги чемпионов Динамо будет очень сложно. Ведь все соперники исповедуют контроль мяча. У Баварии и Барселоны владение – это одна из главных черт стиля игры команды. На старте сезона у мюнхенцев этот показатель составляет 61%, у каталонцев – 64,5%.



Владение Баварии / Скриншот Sofascore



Владение Баварии / Скриншот Sofascore

Главный конкурент Динамо в борьбе за (будем реалистами) третью строчку – Бенфика тоже превосходит киевлян в этом компоненте. Новые партнеры Романа Яремчука в первых матчах сезона выдают в среднем 62,3% владения мячом.



Владение Бенфики / Скриншот Sofascore

Поэтому однозначно можно сказать, что в поединках с фаворитами квартета Е Баварией и Барселоной Динамо придется кардинально изменить свою игру. Из-за класса игроков соперников киевляне вынуждены будут переориентироваться на контратаки. И успех в поединке будет зависеть от прочности обороны. И оба эти компонента киевлянам сложно прокачать в УПЛ. Добавим, что и линия защиты сине-белых – всего 24,75 в среднем.

Навязать свою игру у Динамо больше всего шансов в противостоянии с Бенфикой. Однако "орлы" не отступали от своего стиля в нынешних матчах квалификации. Исключение – вторая встреча с ПСВ, когда португальцы уже через полчаса после стартового свистка остались в меньшинстве.

Как покажет себя ключевой игрок Буяльский

Хавбек Динамо, который вернулся в сборную Украины, играет главную роль в построении и даже завершении атак команды Динамо. Хотя киевляне и подписали этим летом когорту нападающих (Шкурин, Кулач, Рамирес), но главным персонажем на острие остается Виталий Буяльский.

Новички же проигрывают конкуренцию в атаке... Внимание! опорнику Денису Гармашу. Именно на последнего делает ставку Мирча Луческу в линии атаки. И все же наибольшее влияние оказывает Буяльский. На счету Виталия треть голов Динамо в стартовых матчах сезона. А сам Буяльский с 4 забитыми мячами – один из лучших бомбардиров УПЛ.



Влияние Буяльского на результативность Динамо / Скриншот Sofascore

Если же перенести такой стиль игры и то, что разницу делает один игрок, то киевлянам будет очень сложно рассчитывать на положительный результат. К тому же Динамо придется играть фактически без форварда. Топ-командам не составит труда закрыть всего одного игрока.

Вместо выводов

Вернемся к началу, в частности, к словам Мирона Маркевича. И да, для Динамо будет большим успехом не без доли везения пробиться в еврокубковую весну. Это подтверждают и специалисты по статистике и, соответственно, на ее основе прогнозы Sporting Life Football & Infogol.



Шансы Динамо на выход в плей-офф Лиги чемпионов​/ графика Sporting Life Football & Infogol

Прогноз очень неутешительный для киевлян: всего 5% шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. А в более реалистичной борьбе с Бенфикой за Лигу Европы 2 у Динамо также достаточно мизерная вероятность победить.

Первые ответы на наши вопросы относительно противостояния Динамо с Бенфикой получим уже в первом туре в Киеве. Далее будут по два матча с Баварией и Барселоной. Точку же в борьбе на групповом этапе подопечные Мирчи Луческу поставят в Португалии в поединке против Бенфики.

Остап Нетахата