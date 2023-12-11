Динамо назначило Шовковского главным тренером
Александр Шовковский лишен приставки "исполняющий обязанности". Динамо сообщило о назначении его полноценным главным тренером.
Шовковский возглавлял команду в четырех последних матчах после освобождения от должности Мирчей Луческу. Динамо завоевало максимально возможные 12 очков в чемпионате с общим счетом 10:2 и вышло на пятое место в УПЛ.
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Шовковский – главный тренер Динамо
Отметим, что Шовковский в первый раз в карьере будет работать главным тренером основной команды. До этого он входил в тренерский штаб Луческу, в частности подменял румына в должности на время его лечения в апреле-июне 2023 года.
В Динамо пообещали, что впоследствии сообщат детали соглашения.
Первый официальный матч Шовковского в статусе полноценного главного тренера "Динамо" будет проводить уже после зимней паузы в УПЛ. В конце февраля киевляне будут возобновлять чемпионат выездным матчем с Металлистом 1925 года.
Что известно о карьере специалиста
- Тренерская карьера Александра Шовковского началась в 2018 году, когда он присоединился к штабу Андрея Шевченко в сборной Украины. Начиная с начала 2023 года Шовковский продолжил свою карьеру в "Динамо" в качестве ассистента в тренерской группе под руководством Мирчи Луческу.
- Под руководством нового тренера Динамо в 12 матчах команда одержала 10 побед в Украинской Премьер-лиге. Единственное поражение подопечным Шовковского потерпела в мае, уступив Черноморцу со счетом 2:3.