Динамо назначило Шовковского главным тренером

Александр Шовковский лишен приставки "исполняющий обязанности". Динамо сообщило о назначении его полноценным главным тренером.

Шовковский возглавлял команду в четырех последних матчах после освобождения от должности Мирчей Луческу. Динамо завоевало максимально возможные 12 очков в чемпионате с общим счетом 10:2 и вышло на пятое место в УПЛ.

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Шовковский – главный тренер Динамо

Отметим, что Шовковский в первый раз в карьере будет работать главным тренером основной команды. До этого он входил в тренерский штаб Луческу, в частности подменял румына в должности на время его лечения в апреле-июне 2023 года.

В Динамо пообещали, что впоследствии сообщат детали соглашения.

Первый официальный матч Шовковского в статусе полноценного главного тренера "Динамо" будет проводить уже после зимней паузы в УПЛ. В конце февраля киевляне будут возобновлять чемпионат выездным матчем с Металлистом 1925 года.

Что известно о карьере специалиста