Динамо начало сборы в Турции с разгрома десятикратного чемпиона Болгарии.

Динамо разгромило болгарский Лудогорец в первом спарринге на втором учебно-тренировочном сборе в Турции – 4:1.

Динамо – Лудогорец 4:1

Голы: Гармаш, 16 (пен.) Витиньо, 39, Шапаренко, 47, Шкурин, 75 – Десподов, 75 (пен.)

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В первом тайме "бело-синие" забили дважды. Сначала с пенальти отличился Денис Гармаш. Помог ему в этом игрок Лудогорца, заработавший красную карточку, сбив Беньямина Вербича в штрафной.

Вторым голом отличился Витиньо, забивший во втором матче подряд. После второго тайма Динамо увеличило отрыв от Лудогорца до четырех голов.

Отличился и Николай Шапаренко, воспользовавшийся идеальной атакой киевлян. Завершил разгром мяч белорусского нападающего Ильи Шкурина.

Лудогорец точно пробил один раз, когда преимущество Динамо было слишком большим. Автор гола с пенальти – полузащитник Кирилл Десподов.