Динамо может обогатиться 5 миллионами долларов: кто должен деньги киевлянам

Киевское Динамо может пополнить свой бюджет 5 миллионами долларов. Парагвайская Олимпия должна киевлянам деньги за трансфер хавбека Дерлиса Гонсалеса.

Солидное пополнение для бюджета Динамо

В феврале 2020 года Дерлис Гонсалес переехал в парагвайскую Олимпию, подписав 4-летний контракт. Однако его нынешний клуб до сих пор не расплатился за трансфер футболиста.

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У парагвайской команды есть время до октября, чтобы рассчитаться с чемпионом Украины. За 27-летнего хавбека клуб должен заплатить киевлянам 5 миллионов долларов. Пока неизвестно, успеет ли Олимпия найти такие деньги, чтобы отдать их Динамо.

Интересно, что Олимпия должна деньги не только киевскому клубу. Динамо судилось с клубом-должником. Олимпия оспаривала в Спортивном арбитражном суде решение ФИФА по уплате в пользу "бело-синих" и штрафные санкции в размере 500 тысяч долларов.