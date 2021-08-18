Динамо может обогатиться 5 миллионами долларов: кто должен деньги киевлянам
Источник:ABC Digital Paraguay
Киевское Динамо может пополнить свой бюджет 5 миллионами долларов. Парагвайская Олимпия должна киевлянам деньги за трансфер хавбека Дерлиса Гонсалеса.
Солидное пополнение для бюджета Динамо
В феврале 2020 года Дерлис Гонсалес переехал в парагвайскую Олимпию, подписав 4-летний контракт. Однако его нынешний клуб до сих пор не расплатился за трансфер футболиста.
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У парагвайской команды есть время до октября, чтобы рассчитаться с чемпионом Украины. За 27-летнего хавбека клуб должен заплатить киевлянам 5 миллионов долларов. Пока неизвестно, успеет ли Олимпия найти такие деньги, чтобы отдать их Динамо.
Интересно, что Олимпия должна деньги не только киевскому клубу. Динамо судилось с клубом-должником. Олимпия оспаривала в Спортивном арбитражном суде решение ФИФА по уплате в пользу "бело-синих" и штрафные санкции в размере 500 тысяч долларов.
- Гонсалес выступал за динамовцев с конца июня 2015 года. В июне 2018 года был арендован бразильским Сантосом. Однако ни в одной из команд не сумел получить роль игрока основы.
- За парагвайцев в этом сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал один ассист.