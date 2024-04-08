Элегантного гола Ярмоленко не хватило: дебютант УПЛ отобрал очки у Динамо – видео

Во втором матче понедельника, 8 апреля, 23-го тура УПЛ-2023/2024 Динамо принимало ЛНЗ. Команды разошлись миром.

Динамо – ЛНЗ 1:1

Голы: Ярмоленко, 15 – Салиху, 40

На футбольном поле легендарного стадиона имени Валерия Лобановского сошлись команды из топ-10 турнирной таблицы УПЛ. Уже на 15-й минуте Динамо, которое подошло к игре в статусе фаворита, первым повело в счете, сообщает 24 Канал.

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Ярмоленко красиво перебросил голкипера после передачи Ваната – 1:0.

Даже после забитого гола киевляне владели преимуществом в первом тайме. Этому свидетельствует статистика – 7 ударов (5 в створ) против 2-х выстрелов в ЛНЗ (1 в рамку ворот). Несмотря на преимущество гостям из Черкасс еще до перерыва удалось сравнять цифры на табло.

Не обошлось здесь без роковой ошибки Нещерета, который занял место в воротах Динамо вместо Бущана. Голкипер киевлян не смог забрать мяч в руки после подачи с углового от Рыбалки. Мяч отлетел на дальнюю стойку, где Салиху запихнул его в сетку ворот хозяев – 1:1.

Второй тайм не был таким щедрым на моменты. Команды на двоих нанесли лишь два удара в створ владений. Поэтому неудивительно, что поединок закончился мировой 1:1. Далеко не лучший матч выдали киевляне. Зато для ЛНЗ эта ничья является положительным результатом в игре против украинского гранда.

Динамо после домашней мировой набрало уже 45 баллов и продолжает замыкать топ-3 турнирной таблицы УПЛ. ЛНЗ с 26 пунктами идет 9-м.

Видео обоих голов матча Динамо – ЛНЗ