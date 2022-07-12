Динамо – Лион: онлайн-трансляция товарищеского матча

Киевское Динамо во вторник, 12 июля, сыграет два подряд товарищеских матча против французского Лиона. Первая игра начнется в 19.00.

Динамо в рамках подготовки к матчам квалификации Лиги чемпионов договорилось о двух матчах против Лиона.

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Второй матч начнется в 22:00 на стадионе "Стад Пьер Раджон" в Бургуэн-Жалье. На этот матч Динамо выйдет в составе: Бущан в ворота. В защите сыграют Караваев, Попов, Забарный и Кендзера. В полузащите – Шапаренко и Буяльский. За фланги будут отвечать Вербич и Цыганков, а единственным нападающим будет Беседин.

Напомним, в первом матче, начавшемся в 19:00, за Динамо сыграли: Бойко, Овчаренко, Бурда, Сирота, Кравченко, Андриевский, Шепелев, Гармаш, Антюх, Ванат и Супряга. Эта игра закончилась со счетом 3:1 в пользу киевлян, за которых забивали Антюх, Супряга и Волошин.

Как и другие международные товарищеские матчи Динамо, эти игры будут носить благотворительный характер. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на решение наибольших гуманитарных проблем, вызванных войной россии против Украины.

Онлайн-трансляция матча Лион – Динамо