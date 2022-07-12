Динамо в рамках підготовки до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів домовилося про два матчі проти Ліона.

До теми Динамо зіграє два поспіль матчі з Ліоном: чого очікувати від цих ігор

У першому матчі, який розпочнеться о 19:00, за Динамо зіграють: Бойко, Вівчаренко, Бурда, Сирота, Кравченко, Андрієвський, Шепелєв, Гармаш, Антюх, Ванат та Супряга.

Другий матч розпочнеться о 22:00.

Як і інші міжнародні товариські матчі Динамо, ці ігри матимуть благодійний характер. Усі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною росії проти України.

Онлайн-трансляція матчу Ліон – Динамо