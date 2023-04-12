Кадровая чистка: Динамо укажет "на выход" футболисту сборной Украины и опытному голкиперу

Киевское Динамо планирует сделать кадровую чистку, чтобы немного разгрузить зарплатную ведомость и дать проявить себя молодежи. Летом команду могут покинуть сразу три футболиста.

Первым кандидатом "на выход" является 35-летний голкипер Денис Бойко, перешедший в Динамо еще летом 2018 года. Однако не смог выиграть конкуренцию у Георгия Бущана и является вратарем ротаций.

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Дают дорогу молодым

В сезоне-2022/2023 лишь 5 раз защищал владения киевлян во всех турнирах, пропустив 3 гола и отыграв 3 матча на ноль. У Бойко разрыв крестообразной связки, поэтому голкипер наблюдает за матчами из-за пределов поля.

Контракт футболиста истекает в конце текущего сезона, поэтому руководство Динамо решило, что не будет предлагать опытному голкиперу новое соглашение. Такой шаг разгрузит зарплатную ведомость "бело-синих", ведь по возвращении в Киев из Бешикташа Бойко получал почти 5 миллионов гривен в год.

Не исключено, что тренерский штаб Динамо будет делать ставку на опытного голкипера сборной Украины Бущана и молодых Руслана Нещерета, Дениса Игнатенко.

Игнатенко не провел за главную команду Динамо ни одного матча в сезоне-2022/2023.

В активе Нещерета 15 поединков, в которых Руслан пропустил 14 мячей и в 6 встречах оставил свои владения "на замке". 21-летний голкипер воспользовался отсутствием Бущана, чтобы проявить себя и получить игровой тонус.

Однако из-за участившихся проблем со здоровьем у Бущана киевляне могут пригласить на контракт голкипера национальной команды Евгения Волынца, который выступает за Колос из Ковалевки.

Попрощаются с футболистом сборной Украины

Источник "Динамо Киев Inside" сообщает, что летом Динамо простится не только с Бойко. Команду покинут опытный Александр Караваев и легионер Бенито.

У обоих истекает контракт с киевлянами в конце июня 2023 года. Столичный клуб не намерен предлагать этим футболистам новое соглашение. Поэтому, скорее всего, в сезоне-2023/2024 Динамо будет выступать уже без Караваева, Бенито и Бойко.

Бенито перешел в Динамо зимой 2020-го, но не смог закрепиться в основе и отправился по арендам. В июне 2022-го вернулся в Киев по аренде из хорватской Горицы. В сезоне-2022/2023 отыграл всего 4 встречи.

Караваев выступает за киевский клуб с июля 2019 года. С тех пор не покидал команду. В текущем сезоне уже провел в футболке Динамо 26 матчей (2 гола и 1 ассист).

К слову. Динамо после 20 сыгранных матчей занимает 4 место в УПЛ, имея в своем активе 39 баллов. До третьей звезды отставание только в одно очко.