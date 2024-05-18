Битва серебряного и бронзового призеров УПЛ: онлайн-трансляция матча Динамо - Кривбасс

Поединок в Киеве между Динамо и Кривбассом откроет программу предпоследнего тура чемпионата Украины. Обе команды уже обеспечили себе комплекты наград и забронировали места в еврокубках.

В субботу, 18 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся Динамо и Кривбасс. Свой домашний поединок "бело-синие" проведут в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, пишет 24 Канал.

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Кривбасс попытается взять реванш за домашнее поражение

Перед отчетным матчем команда Александра Шовковского занимает второе место в турнирной таблице. В активе киевлян 63 очка после 28 игр.

Кривбасс в случае победы не сможет догнать динамовцев. Отставание от "серебряного" места составляет 9 зачетных пунктов. В прошлом туре подопечные Юрия Вернидуба гарантировали себе бронзовые медали и место в еврокубках.

В первом круге поединок соперников завершился в пользу "бело-синих". Победные голы на свой счет записали Владислав Ванат и Александр Караваев. Поэтому криворожане попытаются взять реванш за досадное поражение.

В составе гостей в лазарете находятся защитник Владимир Якимец и хорватский хавбек Хрвое Илич. У киевлян незначительное повреждение имеет форвард Владислав Супряга.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Смотрите онлайн-трансляцию матча Динамо – Кривбасс

Остальные матчи 29-го тура УПЛ состоятся в воскресенье, 19 мая.