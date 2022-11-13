Динамо сыграло вничью с Колосом из-за удаления Попова и дикого промаха легионера: видео

Киевский клуб прервал победную серию. Команда Мирчи Луческу не смогла одолеть середняка УПЛ и осталась пятой в турнирной таблице.

Динамо – Колос 0:0

Подошли к концу пять матчей 13 тура УПЛ. На воскресенье были вынесены игры всех лидеров, включая Динамо, которое принимало в Киеве Колос, пишет 24 канал.

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Команда из Ковалевки проиграла два предыдущих поединка, из-за чего скатилась на седьмую позицию. А вот киевляне наоборот прибавили и благодаря трем победам подряд вытащили себя из середины таблицы.

В игре с Колосом Луческу оставил всех легионеров на скамейке запасных. Матч проходил под диктовку бело-синих, однако реализация у хозяев подводила. Динамо сделало ставку на дальние выстрелы, с которыми без проблем справлялся Волынец.

Во втором тайме киевлян подвел Попов. В не слишком острой ситуации Денис грубо сыграл против Мякушко и получил второе предупреждение, оставив поле. У Динамо возникло еще несколько моментов после этого, однако они их не реализовали.

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Наиболее досадным можно назвать промах вышедшего на замену Лонвейка. После скидки от Гармаша голландец в касание запирал по пустым воротам, однако умудрился с нескольких метров пробить выше.

Таким образом, Динамо теряет баллы в матче с Колосом и остается на пятой строчке. Расстояние от второго Шахтера хранится в семь баллов. Колосс продолжает идти седьмым.

Видеообзор матча Динамо – Колос: