Обошлись без лучшего бомбардира: Динамо поиздевалось над Колосом, испортив дебют тренеру
В воскресенье, 5 мая, в Киеве состоялся матч между Динамо и Колосом. Подопечные Александра Шовковского разгромили соперников, забив пять голов.
Динамо – Колос 5:0
Голы: Бондаренко, 48 (автогол), Ярмоленко, 51, Буяльский, 52, Кабаев, 68, Волошин, 71
В первом круге динамовцы потеряли драгоценные очки в матче с Колосом (1:1). Поэтому поединок во второй части чемпионата имел принципиальное значение для "бело-синих", пишет 24 Канал.
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Взрывной второй тайм в исполнении Динамо
В отчетном поединке тренерский штаб Динамо не мог рассчитывать на своего лучшего бомбардира Владислава Ваната, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек. Впрочем, столичная команда с успехом справилась без забивного форварда.
В первом тайме ничего не предвещало разгрома. Ковалевцы под руководством нового главного тренера Александра Поздеева уверенно защищались.
Все изменилось в начале второго тайма. Сначала центрбек Колоса Валерий Бондаренко срезал мяч в собственные ворота после навеса Шапаренко.
После этого гола гости растерялись. В течение четырех минут динамовцы забили еще дважды. Результативными ударами отметились Ярмоленко и Буяльский.
Обеспечив комфортное преимущество подопечные Шовковского не остановились, а забили еще дважды. Кабаев и Волошин довели счет до неприличного.
В итоге арбитр зафиксировал победу столичной команды со счетом 5:0.
Видеообзор матча Динамо – Колос
- Динамо сократило отставание от Шахтера до одного балла, но "горняки" еще могут восстановить преимущество, если обыграют Черноморец.
- Колос в турнирной таблице занимает 9-ю строчку. Команда с Киевщины набрала 29 очков в 26 матчах.