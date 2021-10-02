Динамо – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

2 октября 2021 , 21:49
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Источник:

24 канал

Украинские гранды Динамо и Шахтер после выступлений в Лиге чемпионов встретятся 3 октября в рамках 10 тура УПЛ. Где можно посмотреть украинское классическое противостояние – далее в материале.

Динамо – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

Динамо примет Шахтер на фактически уже домашнем для "горняков" НСК "Олимпийский" в Киеве. Игра начнется в 19:30.

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Центральный матч 10 тура УПЛ покажет телеканал "2+2. Трансляция из НСК "Олимпийский" начнется в 19:25.

Кроме того, поединок будет транслировать онлайн официальный ютуб-канал Динамо и канал Football Hub на ютуб.

Трансляция на Football Hub начнется в 19:05. Зато на клубном канале Динамо начало трансляции матча запланировано на 19:30.

  • После 9 туров – Динамо лидер чемпионата Украины. Киевляне выиграли 8 поединков и поделили очки с Ингульцом.
  • Шахтер проигрывает киевлянам 3 очка. У "горняков" в пассиве поражение Александрии и ничья с Минаем
  • Недавно Шахтер разгромил Динамо в матче за Суперкубок Украины.
Автор: Михайло Гема