Украинские гранды Динамо и Шахтер после выступлений в Лиге чемпионов встретятся 3 октября в рамках 10 тура УПЛ. Где можно посмотреть украинское классическое противостояние – далее в материале.

Динамо – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

Динамо примет Шахтер на фактически уже домашнем для "горняков" НСК "Олимпийский" в Киеве. Игра начнется в 19:30.

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Центральный матч 10 тура УПЛ покажет телеканал "2+2. Трансляция из НСК "Олимпийский" начнется в 19:25.

Кроме того, поединок будет транслировать онлайн официальный ютуб-канал Динамо и канал Football Hub на ютуб.

Трансляция на Football Hub начнется в 19:05. Зато на клубном канале Динамо начало трансляции матча запланировано на 19:30.